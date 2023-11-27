1. Lig'de 13. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta tek maçla tamamlandı. Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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1. Lig'de 13. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu
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27 Kasım 2023 23:53
Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2

Bodrum FK-Adanaspor: 0-1

Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1

Ümraniyespor-Boluspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: 1-4

Ahlatcı Çorum FK-Altay: 3-0

Eyüpspor-Manisa FK: 2-1

Göztepe-Tuzlaspor: 2-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 13 11 0 2 35 10 25 33
2.KOCAELİSPOR 13 9 2 2 24 13 11 29
3.TEKSÜT BANDIRMASPOR 13 7 4 2 17 7 10 25
4.GÖZTEPE 13 7 2 4 15 8 7 23
5.GENÇLERBİRLİĞİ 13 6 5 2 17 13 4 23
6.BODRUM FK 13 6 3 4 16 11 5 21
7.SAKARYASPOR 13 5 5 3 16 14 2 20
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 13 5 4 4 12 12 0 19
9.AHLATCI ÇORUM FK 13 5 2 6 20 16 4 17
10.ERZURUMSPOR 13 4 5 4 14 11 3 17
11.BOLUSPOR 13 4 4 5 11 14 -3 16
12.ADANASPOR 13 5 0 8 12 18 -6 15
13.MANİSA FK 13 3 5 5 15 15 0 14
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 13 3 5 5 9 15 -6 14
15.ÜMRANİYESPOR 13 3 3 7 11 19 -8 12
16.TUZLASPOR 13 3 2 8 11 24 -13 11
17.BITEXEN GİRESUNSPOR 13 2 3 8 9 20 -11 9
18.ALTAY 13 1 2 10 7 31 -24 5
14. hafta

Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

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