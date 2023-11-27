1. Lig'de 13. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2
Bodrum FK-Adanaspor: 0-1
Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1
Ümraniyespor-Boluspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: 1-4
Ahlatcı Çorum FK-Altay: 3-0
Eyüpspor-Manisa FK: 2-1
Göztepe-Tuzlaspor: 2-0
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
14. hafta
Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)
Ligde haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2
Bodrum FK-Adanaspor: 0-1
Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1
Ümraniyespor-Boluspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: 1-4
Ahlatcı Çorum FK-Altay: 3-0
Eyüpspor-Manisa FK: 2-1
Göztepe-Tuzlaspor: 2-0
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|13
|11
|0
|2
|35
|10
|25
|33
|2.KOCAELİSPOR
|13
|9
|2
|2
|24
|13
|11
|29
|3.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|13
|7
|4
|2
|17
|7
|10
|25
|4.GÖZTEPE
|13
|7
|2
|4
|15
|8
|7
|23
|5.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|4
|23
|6.BODRUM FK
|13
|6
|3
|4
|16
|11
|5
|21
|7.SAKARYASPOR
|13
|5
|5
|3
|16
|14
|2
|20
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|5
|4
|4
|12
|12
|0
|19
|9.AHLATCI ÇORUM FK
|13
|5
|2
|6
|20
|16
|4
|17
|10.ERZURUMSPOR
|13
|4
|5
|4
|14
|11
|3
|17
|11.BOLUSPOR
|13
|4
|4
|5
|11
|14
|-3
|16
|12.ADANASPOR
|13
|5
|0
|8
|12
|18
|-6
|15
|13.MANİSA FK
|13
|3
|5
|5
|15
|15
|0
|14
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|13
|3
|5
|5
|9
|15
|-6
|14
|15.ÜMRANİYESPOR
|13
|3
|3
|7
|11
|19
|-8
|12
|16.TUZLASPOR
|13
|3
|2
|8
|11
|24
|-13
|11
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|13
|2
|3
|8
|9
|20
|-11
|9
|18.ALTAY
|13
|1
|2
|10
|7
|31
|-24
|5
Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)
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