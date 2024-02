Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe , deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 31. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.Gaziantep FK'de Alexandru Maxim, 29. dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çeviremedi.Fenerbahçe bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Kupada çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Maçta dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde depremin yıl dönümü olması sebebiyle taraftarlar sahaya karanfil attı. Mücadele kısa süreliğine durdu.Mücadeleye iki takım da kontrollü başlarken Fenerbahçe ilk ciddi atağını 14. dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde İrfan can ortaladı. Kale önünde Serdar Aziz kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.Maçın 16. dakikasıda Fenerbahçe penaltı kazandı. Mert Hakan, sağdan ceza sahasına girerken Furkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker beyaz noktayı gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, 17. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldikleri maçta penaltı kazandı. Mustafa Eskihellaç'ın 26. dakikada ceza sahasına gönderdiği topta Oosterwolde müdahale etti. Gaziantep FK'lı futbolcular penaltı bekledi.VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Burak Şeker'i pozisyon için monitöre çağırdı. Pozisyonu izleyen Şeker, beyaz noktayı gösterdi. Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.Gaziantep FK kaçan penaltı sonrası kırılgan bir görüntü sergilerken Fenerbahçe bunu fırsata çevirmeyi başardı. Maçın 31. dakikasında Michy Batshuayi tekrar sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top karambolde Bonucci'nin önünde kaldı. onun vuruşu Nita'dan dönüp Batshuayi'ye geldi. Belçikalı golcü önüne düşen bu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.Gaziantep FK gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasından seken topa Furkan Soyalp ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top üstten direkten oyun alanına geri döndü.Maçın ikinci yarısı düşük tempoyla başladı. Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutmak ve rakibine fırsat vermemek adına temponun yükselmesine izin vermedi.Fenerbahçe'de Mert Müldür oyuna devam edemedi. Sarı lacivertlilerin başarılı sağ beki sakatlanarak kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu, 67. dakikada onun yerine oyuna dahil oldu.Maçın son 10 dakikasına girilirken iki takım adına da etkili bir atak görülmedi. Mücadele yaklaşık 15 dakika düşük tempoyla devam etti.Gaziantep FK etkili geldi. Maçın 82. dakikasında Mirza Cihan, sol çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci İrfan Can iyi bir refleksle topu çelmeyi başardı.Bu kez Fenerbahçe kaçırdı. İrfan Can'ın bu pozisyondan 2 dakika sonra ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi, yanındaki Mert Hakan'a bıraktı. Mert Hakan, istediği gibi vuramayınca top kaleci Nita'da kaldı.Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı. Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı ve kupada çeyrek finale yükseldi.13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda topu kaleci Nita, tekrar kornere gönderdi.15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan getirdiği topa Djilobodji'nin müdahalesiyle meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.17. dakikada penaltı atışını kullanan Basthuayi, topu kaleci Nita'nın solundan filelere gönderdi: 0-124. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topu Jevtovic kontrol ederken top Oosterwolde'nin eline çarptı. Hakem Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.29. dakikada topun başına geçen Maxim'in plase vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.31. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Furkan Soyalp topu uzaklaştırdı. Serdar Aziz'in kafa vuruşunda altıpas içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Bonucci'nin yaptığı vuruşta top bu kez Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-258. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza sahası içerisine girerek yaptığı plase vuruşta top taca çıktı.72. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol çaprazdan Djilobodji'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Badji'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu kaleci Nita, güçlükle kornere çeldi.81. dakikada Morais'in gönderdiği pasla sol çaprazda topla buluşan Mirza Cihan'ın yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.: Kalyon: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci: Nita, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 68 Mirza Cihan), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu (Dk. 68 Bikel), M'Bakata (Dk. 62 Morais), Maxim (Dk. 45 Markovic), Jevtovic, Nkoulou, Dragus (Dk. 45 Badji): İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Bonucci (Dk. 62 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Mert Müldür (Dk. 62 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 62 Krunic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Szymanski), İrfan Can Kahveci, King (Dk. 45 Tadic), Batshuayi: Dk.17 (Penaltıdan) ve 31 Batshuayi (Fenerbahçe): Dk.19 Oosterwolde, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)