Zonguldak'ta amatör lig hakem ve futbolcuları depremde hayatını kaybedenleri andı

Zonguldak'ta amatör ligde oynanan futbol karşılaşmasında hakem ve futbolcular, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerin isimlerini okuyarak depremzedeleri andı.



Süper Amatör Lig'de oynanan Elvan Pazarcıkspor-Akınspor karşılaşması öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Futbolcular, hakem İsmail İnam'ın organizesinde depremden etkilenen illerin isimlerini yüksek sesle okuyarak, depremzedeleri andı.



Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu deprem felaketinin yaralarını sarmak için 3-4 Mart'ta başlayan müsabakalarımızla biz de bir nebze olsun onları unutmadığımız belirtmek adına böyle bir şey yaptık. Şehirlerimizin ismini anıp hepsinin burada bizlerle beraber olduğunu göstermek, bir nebze de olsa ortamı yumuşatmak istedik. Felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



Hakem İsmail İnam, "Birlik ve beraberliğin sahalara, tribünlere yansıdığı müsabakalar olsun istiyoruz. Bunun için de böyle bir şey yapma gereği duydum. Futbolcular, teknik ekip, sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.





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