Ziyech inanılmaz bir gol kaçırdı

Hakim Ziyech, herkesin gol dediği pozisyonda topu üstten auta attı.

Haber; Sporx.com
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Ziyech inanılmaz bir gol kaçırdı
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23 Kasım 2024 20:43
Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech, Bodrum FK maçında kaçırdığı golle şaşırttı.

Sakatlıklarının etkisiyle, bu sezon 114'ü lig olmak üzere 7 maçta toplam 281 dakika süre alabilen Hakim Ziyech, skora tek katkısını Samsunspor'a karşı 85. dakikada asistle yaptı.

Faslı oyuncu, Bodrum FK'ye karşı ise neredeyse imkansızı başardı.

Osimhen'in pası sonrası topu boş kaleye göndermesi beklenen Hakim Ziyech, topun dibine fazla girince üstten auta attı.

İşte Ziyech'in kaçırdığı pozisyon:

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