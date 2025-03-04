Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!

Milan Skriniar, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına doğrudan etki etti.
Uzun süre adı Galatasaray ile geçen ve son anda Fenerbahçe'ye imza atan Milan Skriniar sonrası sarı kırmızılılar ise 8 milyon Euro bonservisle Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.
Skriniar, Fenerbahçe'ye imza atar atmaz ilk 11'e ilk yazılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe, savunması seviyesini zirveye çıkarırken Skriniar ile çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Anderlecht ve Galatasaray deplasmanlarında beraberlikler geldi.
SKRINIAR ZİRVEYE ÇIKTI; CUESTA TARTIŞILIYOR
Fenerbahçe'de Skriniar ile birlikte savunma hataları neredeyse sıfıra inerken; Galatasaray'da ise Carlos Cuesta tartışılan adam oldu. Cuesta, Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten 36 saniye sonra penaltı yaptırmasıyla tartışmaların odak noktası haline geldi.
Skriniar Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Galatasaray ise 9 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cuesta ise oynadığı maçlarda geçer not alamadı.
Uzun süre adı Galatasaray ile geçen ve son anda Fenerbahçe'ye imza atan Milan Skriniar sonrası sarı kırmızılılar ise 8 milyon Euro bonservisle Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.
Skriniar, Fenerbahçe'ye imza atar atmaz ilk 11'e ilk yazılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe, savunması seviyesini zirveye çıkarırken Skriniar ile çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Anderlecht ve Galatasaray deplasmanlarında beraberlikler geldi.
SKRINIAR ZİRVEYE ÇIKTI; CUESTA TARTIŞILIYOR
Fenerbahçe'de Skriniar ile birlikte savunma hataları neredeyse sıfıra inerken; Galatasaray'da ise Carlos Cuesta tartışılan adam oldu. Cuesta, Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten 36 saniye sonra penaltı yaptırmasıyla tartışmaların odak noktası haline geldi.
Skriniar Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Galatasaray ise 9 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cuesta ise oynadığı maçlarda geçer not alamadı.