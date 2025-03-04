Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!

Galatasaray ile adı anılan ve son anda Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Skriniar, şampiyonluk yarışında fark yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!
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04 Mart 2025 09:41
Milan Skriniar, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına doğrudan etki etti.

Uzun süre adı Galatasaray ile geçen ve son anda Fenerbahçe'ye imza atan Milan Skriniar sonrası sarı kırmızılılar ise 8 milyon Euro bonservisle Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.

Skriniar, Fenerbahçe'ye imza atar atmaz ilk 11'e ilk yazılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe, savunması seviyesini zirveye çıkarırken Skriniar ile çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Anderlecht ve Galatasaray deplasmanlarında beraberlikler geldi.

SKRINIAR ZİRVEYE ÇIKTI; CUESTA TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe'de Skriniar ile birlikte savunma hataları neredeyse sıfıra inerken; Galatasaray'da ise Carlos Cuesta tartışılan adam oldu. Cuesta, Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten 36 saniye sonra penaltı yaptırmasıyla tartışmaların odak noktası haline geldi.

Skriniar Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Galatasaray ise 9 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cuesta ise oynadığı maçlarda geçer not alamadı. 

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