Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri
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03 Aralık 2021 11:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE 5. TURDA EŞLEŞMELER

Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
Fenerbahçe - Afyonspor
Trabzonspor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Karagümrük - Bodrumspor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Sivasspor - Ankaragücü
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - Giresunspor
Konyaspor - Ümraniyespor


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