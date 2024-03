Ziraat Bankkart, final şansını değerlendiremedi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenilerek, organizasyona veda etti.



İlk sete her iki takımda iyi başlarken, konuk ekip setin başlarında 2 sayı (9-11) öne geçti.11-11'de eşitliği yakalayan Ziraat Bankkart, setin ortalarında 18-16 öne geçti. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, çekişmeli geçen ilk seti Jastrzebski Wegiel 34-32 önde tamamladı.



İkinci sette de her iki takım hücumda ve defansta etkili oynadı. Setin başları 8-8, setin ortaları 18-18 berabere geçilirken, Ziraat Bankkart, set sayısından (24-23) faydalanamadı. Setin sonlarında daha az hata yapan konuk ekip, ikinci seti 27-25 önde bitirdi. Sahasındaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Jastrzebski Wegiel, deplasmanda kazandığı iki setin sonucunda organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu.



Üçüncü sette her iki takımda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-21 kazandı.



Karar setinin başlarında elde ettiği 5 sayılık (4-9) avantajı koruyan Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel, karar setini 15-7, mücadeleyi 3-2 kazandı.



Salon: TVF Ziraat Bankkart



Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan) ve Jan Krticka (Çekya)



Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin)



Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwzcak, Sedlacek, Mbaye, Markiewicz, Sclater, Macionczyk, Jozwik, Makos)



Setler: 32-34, 25-27, 25-16, 25-21- 7-15



Süre: 135 dakika (36, 33, 29, 25, 12)





