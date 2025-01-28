Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda Guaguas'ı ağırlayacak

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda 29 Ocak Çarşamba günü Guaguas'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda Guaguas'ı ağırlayacak
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28 Ocak 2025 14:24

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında 29 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın Guaguas takımını ağırlayacak.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Las Palmas kentindeki ilk maçı 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, üst tura yükselmek için avantaj elde etmişti.

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