Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a konuk oldu.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Mümin Şalvarlılar
Arkas Spor: Gökçen Yüksel, Carisio, Burakhan Tosun, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Zenger, Cansın Savcı, Aleksey Atilla Öztire, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Ziraat Bankkart: Clevenot, Stern, Fail Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Anderson (Berkay Bayraktar)
Setler: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25
Süre: 114 dakika (26, 32, 27, 29)
Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a şans tanımadı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
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25 Ocak 2025 18:15
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a konuk oldu.
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