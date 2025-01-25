Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a şans tanımadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a şans tanımadı
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25 Ocak 2025 18:15

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a konuk oldu.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı. 

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Mümin Şalvarlılar

Arkas Spor: Gökçen Yüksel, Carisio, Burakhan Tosun, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Zenger, Cansın Savcı, Aleksey Atilla Öztire, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı) 

Ziraat Bankkart: Clevenot, Stern, Fail Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Anderson (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25

Süre: 114 dakika (26, 32, 27, 29)

 



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