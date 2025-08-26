26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
0-0DA
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
1-1DA
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
1-266'
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-150'
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-150'
26 Ağustos
Burnley-Derby County
1-147'
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
0-151'
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
0-0DA
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
1-150'
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Zeynep Sönmez'in ABD Açık'ta 2. turdaki rakibi Ukraynalı Kostyuk oldu

Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci turda Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşacak. Milli tenisçi, rakibini yenmesi halinde turnuvada 3. tura yükselen ilk Türk oyuncu olacak.

calendar 26 Ağustos 2025 22:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez'in 2. turdaki rakibi belli oldu.
 
Kariyerinde ilk kez ABD Açık'ta ana tabloda yer alan ve ilk turda ABD'li Katie Volynets'i set vermeden mağlup eden Zeynep Sönmez, ikinci turda Ukraynalı raket Marta Kostyuk ile karşılaşacak.
 
27 numaralı seribaşı Kostyuk, ilk turda Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
 
Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep Sönmez, Ukraynalı rakibi karşısında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi ünvanını elde edecek.
