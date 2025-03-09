Zerenspor, zorlansa da kazanmasını bildi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24.haftasında Zerenspor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zerenspor, zorlansa da kazanmasını bildi
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09 Mart 2025 17:15

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24.haftasında Zerenspor, Türk Hava Yolları'na konuk oldu.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadeleyi Konuk ekip 3-2 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Ebru Kaya

Türk Hava Yolları: Ratzke, Orthmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Emine Arıcı (Buse Kayacan, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim) 

Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Gülçin Doğan, Ceren Önal, Fabris, Hilal Kocakara) 

Setler: 19-25, 25-21, 20-25, 25-23, 13-15 

Süre: 139 dakika (27, 28, 26, 35, 23)

 


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