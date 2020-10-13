Zenit'in Euroleague'deki iki maçı Kovid-19 nedeniyle iptal

Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçının, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Haber; AA
Zenit'in Euroleague'deki iki maçı Kovid-19 nedeniyle iptal
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13 Ekim 2020 13:44
Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Zenit'in bugünkü TD Systems Baskonia ve 15 Ekim'deki Valencia maçlarının oynanmayacağı belirtildi.

Maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, bu sayıya ulaşamadığı için 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.



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