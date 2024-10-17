Zeki Yavru'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama!

Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Fenerbahçe maçı öncesi Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu.
Yavru, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Evet, biz lige iyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive ve konsantre olmalıyız. Takımdaki herkeste bunun bilincinde. Zor bir maç olacak. Her karşılaşmaya olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşmasına da en üst düzey konsantreyle hazırlanıyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz" diye konuştu.
'SAHİPLENDİM VE SAHİPLENİLDİM'
Yavru, geldiğim günden beri sahiplendiğini ve sahiplenildiğine dikkat çekerek, "Taraftarımıza hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururluyum. Elimden geldiğince onlara hizmet etmeye de devam edeceğim. Performanslar iyi olur, kötü olur. Ama burada önemli olan Samsunspor'un başarısı. İnşallah Fener maçından da puan ya da puanlar getirir taraftarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe maçı öncesi güzel bir hava var şehirde. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Onlar tribünde biz sahada elimizden geleni yapıp inşallah galibiyet ile sahadan ayrılacağız " ifadelerini kullandı.
Yavru, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Evet, biz lige iyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive ve konsantre olmalıyız. Takımdaki herkeste bunun bilincinde. Zor bir maç olacak. Her karşılaşmaya olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşmasına da en üst düzey konsantreyle hazırlanıyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz" diye konuştu.
'SAHİPLENDİM VE SAHİPLENİLDİM'
Yavru, geldiğim günden beri sahiplendiğini ve sahiplenildiğine dikkat çekerek, "Taraftarımıza hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururluyum. Elimden geldiğince onlara hizmet etmeye de devam edeceğim. Performanslar iyi olur, kötü olur. Ama burada önemli olan Samsunspor'un başarısı. İnşallah Fener maçından da puan ya da puanlar getirir taraftarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe maçı öncesi güzel bir hava var şehirde. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Onlar tribünde biz sahada elimizden geleni yapıp inşallah galibiyet ile sahadan ayrılacağız " ifadelerini kullandı.