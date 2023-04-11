Zajc bu sezon ikinci golünü kaydetti

Fenerbahçeli Miha Zajc, Karagümrük ağlarına gönderdiği golle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Zajc bu sezon ikinci golünü kaydetti
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11 Nisan 2023 01:03
Fenerbahçe'ye Fatih Karagümrük karşısında ilk golünü kaydeden Miha Zajc, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Maça ikinci yarının başında giren Zajc'ın ceza yayı önünden çektiği sert şutla buldu. 51. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak üst ağlara gönderen Zajc, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Slovenyalı oyuncu bu sezonki ilk Süper Lig golünü ise, ligin ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında atmıştı.

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