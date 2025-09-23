23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Henüz 13 yaşında, 30 madalya sahibi: Güney Okal, durmak bilmiyor

calendar 23 Eylül 2025 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yüzmede 30 madalyası olan 13 yaşındaki Güney Okal, başarılarına yenilerini eklemek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu bulunan ve turnuvalarda 30 madalya kazanan 13 yaşındaki Güney Okal,başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Genç sporcu, 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek yarışlara katıldı.

Güney Okal, yarışlarda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 30 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.


Genç sporcu, geçen ay katıldığı Mersin'de katıldığı Türkiye şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Çalışmalarını sürdüren Güney, uluslararası şampiyonalarda da Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

Güney Okal, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak istediğini belirterek, "Yüzmeye 5 yaşında annemin yönlendirmesiyle başladım. Önce alıştım, sonra keyif almaya başladım. Zamanla yüzmek hayatımın en büyük tutkusu oldu. Şimdi profesyonel sporcuyum." dedi.

Madalya kazandıkça motive olduğunu ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"İlk yarışmama Tekirdağ'da katıldım. Daha sonra şampiyonalara gitmeye başladım. İlk madalyamı aldığımda çok gururlandım, annem ve ailem de benimle birlikte aynı gururu yaşadı. Bu başarı, yüzmeye olansevgimi daha da artırdı.Son olarak Türkiye Şampiyonası için Mersin'e gittim. Orada üst kategoride altın madalya kazandım. Kürsüye çıktığımda herkes bana bakıyordu ve o an tarifsiz bir gurur yaşadım. Hedefim uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak."

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise Güney'in sürekli kendini geliştirdiğini belirterek, "Sporcum yeni yıldan itibaren milli takım seçmelerine katılacak. Bu yolda daha çok çalışarak hedeflerine ulaşmak istiyor." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.