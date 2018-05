Yuto Nagatomo: ''Galatasaray'a alıştım''

'ın Japon sol beki, 5-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından takıma alıştığını belirtti.Farklı galibiyet hakkında değerlendirme yapan Nagatomo, ''Bakıldığı zaman hafta içinde dersine çok iyi çalışan bir Galatasaray vardı. Kompakt oynadık, yardımlaşarak oynadık. Bunun sonucunda da farklı bir galibiyet geldi.'' sözlerini kullandı.Galatasaray'a her geçen gün alıştığını kaydeden Japon futbolcu, ''Kendimi iyi hissediyorum. Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma da alıştım. Şu an lideriz ve rakiplerin maçlarını bekliyoruz.'' dedi.