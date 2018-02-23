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Yuto Nagatomo: ''Galatasaray'a alıştım''

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Yuto Nagatomo: ''Galatasaray'a alıştım''
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23 Şubat 2018 22:46
Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, 5-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından takıma alıştığını belirtti.

Farklı galibiyet hakkında değerlendirme yapan Nagatomo, ''Bakıldığı zaman hafta içinde dersine çok iyi çalışan bir Galatasaray vardı. Kompakt oynadık, yardımlaşarak oynadık. Bunun sonucunda da farklı bir galibiyet geldi.'' sözlerini kullandı.

''LİDERİZ VE RAKİPLERİ BEKLİYORUZ''

Galatasaray'a her geçen gün alıştığını kaydeden Japon futbolcu, ''Kendimi iyi hissediyorum. Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma da alıştım. Şu an lideriz ve rakiplerin maçlarını bekliyoruz.'' dedi.

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