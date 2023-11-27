Fransa Ligue 1, 13. hafta karşılaşmasında Lille deplasmanda konuk olduğu Lyon'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Jonathan David ve 32. dakikada Tiago Santos kaydetti.



Lille'de, Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı 89 dakika sahada kaldı ve ilk golün asistini yaptı.



Lille aldığı bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Lyon ise 7 puanda son sırada kaldı.



Lille bir sonraki karşılaşmasında sahasında Metz'i konuk ederken, Lyon ise deplasmanda Lens'e konuk olacak.





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