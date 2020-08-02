Yusuf Yazıcı sahalara döndü

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sakatlığının ardından 7 aylık bir ara sonrası Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynanan hazırlık maçıyla sahalara döndü.

Haber; Sabah
Yusuf Yazıcı sahalara döndü
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02 Ağustos 2020 15:16
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan lig maçının son dakikalarında sakatlanmış ve yıldız futbolcunun çapraz bağları kopmuştu.

Sakatlığının ardından Haziran ayında antrenmanlara başlayan yıldız futbolcu yeşil sahalara geri döndü.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI

Yusuf Yazıcı, sakatlığının ardından 7 aylık bir ara sonrası Anderlecht ile oynanan hazırlık maçıyla sahalara döndü.

Hazırlık maçını Lille 2-0'lık skorla kazandı.



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