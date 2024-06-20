Yusuf Sarı'dan Beşiktaş itirafı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla mücadele eden milli futbolcu Yusuf Sarı, sürpriz bir transfer itirafında bulundu.
Transfer teklifleri aldığını ve gerçekleşmediğini söyleyen Sarı, Beşiktaş'la ilgili konuştu.
Yusuf Sarı yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon çok istikrarlı bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Daha önce Nice, Lyon, Marsilya, Rennes ve Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Belki de Adana Demirspor, büyük bir bonservis bedeli bekliyordu, bilemiyorum.'' dedi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 30 maça çıkan Yusuf Sarı, 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Transfer teklifleri aldığını ve gerçekleşmediğini söyleyen Sarı, Beşiktaş'la ilgili konuştu.
Yusuf Sarı yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon çok istikrarlı bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Daha önce Nice, Lyon, Marsilya, Rennes ve Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Belki de Adana Demirspor, büyük bir bonservis bedeli bekliyordu, bilemiyorum.'' dedi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 30 maça çıkan Yusuf Sarı, 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.