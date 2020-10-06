Yusuf Günay'a Fenerbahçe ve limit sorusu

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere yönelik konuştu

Haber; Sporx.com
Yusuf Günay'a Fenerbahçe ve limit sorusu
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06 Ekim 2020 14:58
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin yaptığı transferler konusunda yöneltilen soruyu yanıtladı.

"Fenerbahçe'nin bütçesi sizden daha azdı, daha çok transfer yaptı?" sorusuna cevap veren Yusuf Günay şöyle konuştu;

"Rakiplerimizle ilgili değerlendirme yapmak pek alışkanlığımız değil. Federasyon gerekli açıklamayı yapacaktır diye düşünüyoruz. Herkes kendi hesabını verir"



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