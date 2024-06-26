Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu!

Adana Demirspor ile olan sözleşmesini fesheden Süper Lig'in tecrübeli oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu!
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26 Haziran 2024 13:09
Geride kalan sezonun son bölümünde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Adana Demirspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Yusuf Erdoğan'ın 2024-2025 sezonunda forma giyeceği takım belli oldu.

KONYASPOR'A TRANSFER OLDU

Süper Lig'den birçok takımın peşinde olduğu 31 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşan takım Konyaspor oldu.

2 YILLIK ANLAŞMA

Konya yerel basınından Yılmaz Çelik'in haberine göre, yeşil beyazlılar Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

KONYA'YA GİDECEK

Sol bek ve sol kanatta forma giyebilen tecrübeli oyuncu önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için Konya'ya gelecek.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 40 maçta sahaya çıkan Yusuf Erdoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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