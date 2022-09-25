Yusuf Demir'e koruma kalkanı

Galatasaray, Yusuf Demir'in saha dışı gündemden etkilenmemesi adına harekete geçiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yusuf Demir'e koruma kalkanı
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25 Eylül 2022 10:14
Yusuf Demir
Yusuf Demir
Galatasaray
Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yusuf Demir'in oluşan gündemden etkilenmemesi adına harekete geçildi.

Genç yıldız adayıyla da Milli Takım dönüşü görüşülecek ve bu doğrultuda gelecek sorulara cevap vermemesi istenecek.

19 yaşındaki futbolcunun sadece saha içi performansıyla anılmasını isteyen yönetimin Milli Takım konusunu tamamen kapattığı ifade edildi. 

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