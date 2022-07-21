YUNUS MALLI, GAZİANTEP FK'YI REDDETTİ

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadroda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. O isimlerden biri de Yunus Mallı. Yunus Mallı'nın Süper Lig'den gelen bir teklifi reddettiği gündeme geldi.Haber61'in haberine göre; Yunus Mallı'ya teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Gaziantep FK kulübü talip oldu. Ancak; oyuncu bu teklifi şu ana kadar kabul etmedi.30 yaşındaki 10 numara, çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. Yunus Mallı'nın adı yakın zamanda Kasımpaşa ile de anılmıştı.