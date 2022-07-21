Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadroda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. O isimlerden biri de Yunus Mallı. Yunus Mallı'nın Süper Lig'den gelen bir teklifi reddettiği gündeme geldi.
YUNUS MALLI, GAZİANTEP FK'YI REDDETTİ
Haber61'in haberine göre; Yunus Mallı'ya teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Gaziantep FK kulübü talip oldu. Ancak; oyuncu bu teklifi şu ana kadar kabul etmedi.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR
30 yaşındaki 10 numara, çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. Yunus Mallı'nın adı yakın zamanda Kasımpaşa ile de anılmıştı.
YUNUS MALLI, GAZİANTEP FK'YI REDDETTİ
Haber61'in haberine göre; Yunus Mallı'ya teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Gaziantep FK kulübü talip oldu. Ancak; oyuncu bu teklifi şu ana kadar kabul etmedi.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR
30 yaşındaki 10 numara, çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. Yunus Mallı'nın adı yakın zamanda Kasımpaşa ile de anılmıştı.
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