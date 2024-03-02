Yunus Akgün oynadı, Leicester kaybetti!

İngiltere Championship 35. hafta maçında Leicester City, sahasında QPR ile karşılaştı.



King Power'da oynanan maçı QPR 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Chair ve 57. dakikada Armstrong kaydetti. Leicester'ın tek golü 60. dakikada geldi.



Leicester'da sakatlanan Praet'in yerine 16. dakikada oyuna giren Yunus Akgün, 78. dakikada kenara alındı.



Leicester City bu sonuçla 78 puanda kaldı. QPR ise puanını 38'e çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Leicester, Sunderland ile oynayacak. QPR, West Bromwich'i ağırlayacak.





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