Yunanistan, Hollanda'yı farklı devirdi

Ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli basketbol organizasyonları arasında gösterilen 25. Turgut Atakol Turnuvası başladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Gürcistan, Hollanda ve Yunanistan mücadele ediyor.



Organizasyonun ilk maçında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk çeyreğini 27-22 önde geçen Yunanistan, ikinci periyotta farkı açtı ve devre arasına 54-39 üstün girdi.



Etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Yunanistan, üçüncü çeyreğini 83-50 önde bitirdiği maçı 104-78 kazandı.



Yunanistan, yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Hollanda ise Türkiye ile mücadele edecek.









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