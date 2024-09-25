Yunanistan'da Galatasaray ve Osimhen korkusu!

Yunan basını, PAOK maçı öncesi Galatasaray'ı manşetlerine taşıdı. İşte yapılan değerlendirmeler...

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yunanistan'da Galatasaray ve Osimhen korkusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2024 11:02
Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalan Galatasaray'daki ilk hedef PAOK maçını kazanmak. Yunan liginde lider olan rakibini konuk edecek sarı-kırmızılılarda üç eksik var. Cezalı Fernando Muslera, sakat olan Hakim Ziyech ve listeye yazılamayan Roland Sallai mücadelede yer alamayacak.

Karşılaşmaya Yunanistan medyası da geniş yer veriyor. Maça dair önemli bilgiler paylaşıldı. Galatasaray'ın sahip olduğu yıldız futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'ten bahsedildi.

Ayrıca Victor Osimhen'in öldürücü bir forvet olduğu ve Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynasın veya oynamasın tehlike yaratabileceği vurgulandı.

Yunan basınındaki haberde, Galatasaray taraftarı için de övgü dolu ifadeler kullanılarak; "Statları 52 binden fazla kapasiteye sahip ve bizim için korkutucu seviyede. 2011'de 131.76 desibele ulaşarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardılar. 2023'te ise Mauro Icardi'nin Bayern'e attığı penaltıda ise 131.1 desibeli yakaladılar. Bu bir jet motorunun sesinden daha fazla ve kulakları sağır edebilir" yorumuna yer verildi.

İLK RESMİ MAÇ

İki takımın daha önce 1999'daki deprem sonrasında destek için düzenlenen hazırlık maçı sonrası ilk kez bir resmi maçta karşılaşacakları bilgisi paylaşıldı.

Yunan temsilcisi açısından ise kaybedecek bir şeyleri olmadığı ve birçok önemli takımı yendikleri ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery