Yunanistan'da Galatasaray ve Osimhen korkusu!

Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalan Galatasaray'daki ilk hedef PAOK maçını kazanmak. Yunan liginde lider olan rakibini konuk edecek sarı-kırmızılılarda üç eksik var. Cezalı Fernando Muslera, sakat olan Hakim Ziyech ve listeye yazılamayan Roland Sallai mücadelede yer alamayacak.
Karşılaşmaya Yunanistan medyası da geniş yer veriyor. Maça dair önemli bilgiler paylaşıldı. Galatasaray'ın sahip olduğu yıldız futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'ten bahsedildi.
Ayrıca Victor Osimhen'in öldürücü bir forvet olduğu ve Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynasın veya oynamasın tehlike yaratabileceği vurgulandı.
Yunan basınındaki haberde, Galatasaray taraftarı için de övgü dolu ifadeler kullanılarak; "Statları 52 binden fazla kapasiteye sahip ve bizim için korkutucu seviyede. 2011'de 131.76 desibele ulaşarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardılar. 2023'te ise Mauro Icardi'nin Bayern'e attığı penaltıda ise 131.1 desibeli yakaladılar. Bu bir jet motorunun sesinden daha fazla ve kulakları sağır edebilir" yorumuna yer verildi.
İLK RESMİ MAÇ
İki takımın daha önce 1999'daki deprem sonrasında destek için düzenlenen hazırlık maçı sonrası ilk kez bir resmi maçta karşılaşacakları bilgisi paylaşıldı.
Yunan temsilcisi açısından ise kaybedecek bir şeyleri olmadığı ve birçok önemli takımı yendikleri ifade edildi.
Karşılaşmaya Yunanistan medyası da geniş yer veriyor. Maça dair önemli bilgiler paylaşıldı. Galatasaray'ın sahip olduğu yıldız futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'ten bahsedildi.
Ayrıca Victor Osimhen'in öldürücü bir forvet olduğu ve Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynasın veya oynamasın tehlike yaratabileceği vurgulandı.
Yunan basınındaki haberde, Galatasaray taraftarı için de övgü dolu ifadeler kullanılarak; "Statları 52 binden fazla kapasiteye sahip ve bizim için korkutucu seviyede. 2011'de 131.76 desibele ulaşarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardılar. 2023'te ise Mauro Icardi'nin Bayern'e attığı penaltıda ise 131.1 desibeli yakaladılar. Bu bir jet motorunun sesinden daha fazla ve kulakları sağır edebilir" yorumuna yer verildi.
İLK RESMİ MAÇ
İki takımın daha önce 1999'daki deprem sonrasında destek için düzenlenen hazırlık maçı sonrası ilk kez bir resmi maçta karşılaşacakları bilgisi paylaşıldı.
Yunan temsilcisi açısından ise kaybedecek bir şeyleri olmadığı ve birçok önemli takımı yendikleri ifade edildi.