Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 95-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde hata yapmadı
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07 Aralık 2024 18:09
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u konuk etti.

Pamukkale Üniversitesi Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 95-85 kazandı.
 Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 11, Vanwijn 8, Bleijenbergh 14, Lomazs 18, Moody 15, Said Yosmaoğlu, Arca Tülüoğlu 7, Tyler Cook 20, McLemore 2, İsmail Karabilen

Aliağa Petkimspor: Van Beck 11, Williams 9, Tyree 13, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 6, Dotson 7, Russell 11, Troy Selim Şav 16, Karahan Efeoğlu, Echenique 8

1. Periyot: 20-16

Devre: 43-40

3. Periyot: 69-61

5 faulle oyundan çıkan: 37.65 Williams (Aliağa Petkimspor)

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