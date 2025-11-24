24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ilk deplasman galibiyetini aldı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 81-73 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini aldı ve 10. sıraya yükseldi.

24 Kasım 2025 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ilk deplasman galibiyetini aldı
 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 mağlup ederek sezonun ilk dış saha galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde oynanan 9. hafta maçları sonunda ilk deplasman galibiyetini Aliağa Petkimspor karşısında elde etti.

Başantrenör Zafer Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşmanın özellikle üçüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü aldıklarını ve rakibin iç sahadaki dirençli oyununa rağmen planlarına sadık kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.


Aktaş, Aliağa Petkimspor deplasmanının her takım için çok zor olduğunu belirterek, "Bu sahada kazanmak gerçekten önemliydi. Sezon içerisinde istikrarlı bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Bu sezon amacımız orta sıralarda kalmak ve alttan tamamen uzaklaşmak. Düşmemeye oynayan bir ekip kimliğinden sıyrılıp daha yukarıları hedefleyen bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bunu başarmamız için deplasman galibiyetlerinin gelmesi şarttı ve bu adımı attık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Aktaş, milli maç arasından sonra aynı ciddiyetle çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 4 galibiyet, 5 yenilgi ile, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
