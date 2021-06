Yiğit Şardan: 'Galatasaray için çok çılgın planlarım var!'

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Yiğit Şardan, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak kritik seçim öncesi Sporx'e açıklamalarda bulundu.



Şardan, başkan adaylık sürecinden yıpratma politikalarına, gelir yaratıcı projelerinden gelecek planlamalarına kadar her şeyi anlattı.



"Yiğit Bey adaylığınız hayırlı olsun. Nasılsınız bu süreçte?"

"YIPRATMA POLİTİKALARINI ANLAMLANDIRAMIYORUM"

"ÖNCEKİ YÖNETİMİN DOĞRULARI DA YANLIŞLARI DA VAR"

"TRANSFERİMİZ HAZIR DİYORLAR, KİM YAPMIŞ O TRANSFERLERİ?"

"DİJİTALDE HEDEFİM 1.2 MİLYAR TL GELİR"

"KENDİLERİNE KÜFÜR ETTİRTİP MAĞDURİYET YARATIYORLAR"

"SEBEBİ OLANLARI GÖREVDEN ALDIM"

"İCRADAN HABERİM OLUR OLMAZ DURDURDUM"

"ÇOK ÇILGIN PLANLARIM VAR"

"ARDA TURAN GALATASARAY'IN SEMBOL OYUNCUSUDUR"

"SİHİRLİ DEĞNEK OLSA İLK BORÇLARI SİLERDİM"

"SEPİL TEMİZ BİR KULÜP MEYDANA GETİRDİ"

"TARAFTARLA BERABER GALATASARAY BAŞARILI OLUR"

- Vallahi yorucu bir süreç. Günde birkaç tane canlı yayın, sonrasında ufak gruplarla zoom toplantıları başlıyor. Muhtelif dernekler, muhtelif gruplar... Genelde de 7-8-9 saatlerinde 1'er saat görüşüyoruz. Akşam saat 10'lara kadar sürüyor, zaten telefonlar da pek susmuyor. Yoğun bir süreçte gidiyoruz. Vitamin takviyesiyle ayakta duruyorum.- Genel anlamda yıpratma politikaları hakkında söylüyorum; anlamlandıramıyorum. Benim üzerimden oynanan yıpratma politikaları hakkında, üzerimdeki gömlekten geç gelmeme, 'Galatasaray'ı satacak' diyorlar, 10 sene önceki Cemal Nalga olayına kadar ne buluyorlarsa döküyorlar. Sosyal medyada da bunları köpürten bir takım arkadaşlar var. Onlar da köpürtüp, insanların önüne sunuyorlar. İnsanlar itibar ediyorlar mı, onu bilmiyorum tabii ki.- Bu soruyu ben de soruyorum, ben de sorguluyorum. Divan'daki konuşmamda buna ciddi bir vurgu yaptım. Galatasaraylı Düşünce Derneği diye bir derneğimiz var. Oradaki arkadaşlarımla da yaptığımız toplantıda "Ne olur bunu irdeleyin" dedim. Bu bir tek benim sorunum değil, Galatasaray'ın da sorunu. Galatasaray'da ben değil, bir başkası başkan olsa 1 ay sonra onu eleştirmeye başlayacaklar. 3-5 ay sonra eleştirilerin dozu artacak. İnsanların hayatı zaten zorken daha da zorlaştırmanın Galatasaray'a ne faydası var? Hepimizin sevdiği bir kulübe ne çıkar sağlıyor bu davranış? 6 yaşındaki çocuğa ben bunu anlatsam anlar. Ancak bizim camiamız nedense böyle bir tavır içerisinde. Diğer camialarda bunu görmüyorum açıkçası. O yüzden de daha da çok üzülüyorum.- Bundan önceki yönetim, diğer yönetimler gibi elinden geldiğince Galatasaray'a hizmet vermek için çalıştı. Bir defa bunu saptamak lazım ve onlara müteşekkir olmak lazım.Yaptıkları iyi işler var mı, var. UEFA ile ciddi bir mücadele verildi ve o mücadelede belli bir başarı kazanıldı. Galatasaray'ın hakları korundu UEFA nezdinde. Evet bir takım limitler getirdi UEFA ama Galatasaray ceza almaktan kurtuldu. Sonra hem Kemerburgaz'daki madenciyle hem de Ada'daki eski kiracıyla önemli hukuki mücadeleler verildi. Kemerburgaz konusu karara bağlandı hatta. Orada bir inşaat yapmaya başlayacak noktaya gelindi. Türkiye'de biraz geç tecelli ediyor hukuk, bunun sıkıntılarını yaşadılar. Bu yüzden Kemerburgaz projesini başlatamadılar ama belli bir yere kadar getirdiler. Ada'da da hala süren bir süreç var, istinafa gitmiş bir konu var ama bir tespit davası o. İstinaf davası ilk mahkemede kazanıldı. Tespit davaları genelde hızlı ilerleyen davalardır. O davalar Yargıtay sürecinden geçerse oradan da Galatasaray artık kiracıyı tahliye edip, Galatasaray Adası üzerinde istediği tasarrufta bulunma hakkına sahip olacak. Futbolcuların paraları zamanında ödendi.Aşağı yukarı 3.5 yılı bulan bir Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray 2 sene şampiyon oldu, son 2 sene olamadı. Şüphesiz ki belli hatalardan dolayı olamamıştır. İlk kaçan şampiyonluk pandemi yılıydı. Pandemi gerçekten zor bir süreçti, biz iyi yönetememişiz demek ki. Futbolcularımız pandemi sonrasında döndüklerinde büyük bir düşüş yaşadılar. İçinde olduğumuz bir şampiyonluk yarışından geri düştük. Bu sene malum, sonuna kadar yarışın içindeydik. Ancak bence daha kolay kazanılabilecek bir senede şampiyonluğun kaybedilmesi birçok insanın hatası sonucunda oldu. Sorumluluk bir kişide olamaz. Yönetimin bence teknik direktörle uyum içerisinde çalışmaması, teknik direktörün belki gereğinden fazla ceza alıp, takımın başında olamaması, futbolcuların yeterince kendilerini hazır tutup da her maça aynı konsantrasyon ve enerjiyle çıkmamaları gibi gibi...Taraftarımızın takımı pandemiden dolayı stadyumda destekleyememiş olması ve birçok etkenin bir araya gelmesi sonucunda kıl payı kaçan bir şampiyonluk var. Tabii üzüntü verici.Galatasaray'ın gelir kalemleri içerisinde neredeyse yüzde 40'a ulaşan bir Şampiyonlar Ligi geliri olduğu için o gelirin kaçması büyük bir sıkıntı. Tabii bunu tümüyle kaybetmiş değil Galatasaray. Ön Eleme Turu'ndan geçerse hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürüyor ancak tabii ki işimiz çok daha zor. Geçen sene yeni kurulan bir Fenerbahçe ile Galatasaray kadar derinliği olmayan bir Beşiktaş'a karşı göreceli olarak kolay bir şampiyonluk kazanabilirdi ama maalesef bunda başarılı olunamadı.- Gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'ın şu anda sözleşmesi biten 12 tane futbolcusu var. Bu 12 futbolcunun tamamını bu süre içinde kampa yetiştirip, onları takımla birleştirmek kolay bir şey olmayacak. Biraz gerçekçi olmak lazım burada. Kadromuz da güçsüz bir kadro değil. Tabii ki takviye ihtiyacımız var, açık bu.Bizim becerimiz de yönetim olarak - ki şu anda da sürdürdüğümüz opsiyonları belirleyip - olabildiğince süratli şekilde bu insanların yerini doldurmaktır. Bizim şöyle bir avantajımız var, geçmiş yönetimler Abdurrahim Albayrak gibi futbolla iç içe olan bir yöneticinin içimizde olması, scout ekibiyle şu günde belirlenmiş olan oyuncularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor olması avantaj sağlıyor bize. Ben şunu merak ediyorum, diğer adaylar kimle çalışarak futbolcularını belirliyor. Transferlerimiz hazır diyorlar da kim yapmış o transferleri? Kim o işlere onay vermiş orası belli değil.Bizim o açıdan da bir adım ileride olduğumuzu düşünüyorum. Antrenörümüz de netleştikten sonra onun da onayıyla derhal bu transferlerin bitirilip, olabildiğince erken şekilde kampa yetiştirmek gerekecek. Seçimlerin 3 hafta gecikmesi Galatasaray'a bir handikap oluşturdu. Ancak biz de yönetime gelsek aynı sıkıntıları yaşayacaktık.- Galatasaray'ın pandemiden dolayı kayba uğradığı gelirler var. Aşılanma da hızlı gidiyor ülkede. Önümüzdeki dönemde artık stadyumlarımıza seyircilerimiz geri dönecek. Seyircilerimizin geri dönmesi de stattan kayıplarımızı belli ölçüde telafi edecek. Bu bir defa çok önemli.Ancak daha önemlisi benim "değişken" dediğim gelirler. Bunların başında sponsorluklar ve şimdi de yeni dünyanın getirdiği dijital ekonomi. Galatasaray aslında Mustafa Cengiz ile birlikte dijital ekonomi konusunda bayağı bir yol almaya başladı. Sıfır olan gelirler 170 milyon liraya kadar çıktı ve bu paralar tahsis edilmeye başlandı. Önümüzdeki 1 ay içinde de önemli bir miktar daha tahsis edilecek. Ancak daha yapılacak çok iş var. Bu işlerin neler olduğunu biz biliyoruz. 2 arkadaşımı sırf bu yüzden, bu konulara hakim diye yönetime aldım. Hasbelkader bu benim de işim. Özellikle 'content' (içerik) üretmek, Galatasaray da 'content'tir en nihayetinde. Burada benim de ciddi bir tecrübem var. Profesyonellerimizi doğru yönlendirerek çok süratli şekilde dijital gelirlerimizi arttırma gibi bir planımız var. İlk aşamada yaptığımız hesaplamada 450 milyona çıkartırız gibi geliyor. 450 milyonu küçümsememek lazım. Şu andaki Galatasaray gelirlerinin yüzde 50'sine teşkil eder bu. Ancak daha da agresif bir hedef koyduk 1.2 milyar gibi.Eğer bütün istediklerimizi yapabilirsek Galatasaray'ın mevcut gelirlerini %150 arttırmış olacağız. Bu kendi içerisinde zaten Galatasaray'a önemli bir kaynak yaratacak. Bu kaynakla hem borçlarımızı daha rahat ödeyeceğiz hem de daha rekabetçi takımlar kurabileceğiz.- Adaylığımı açıkladığımdan beri sosyal medyada öyle bir karalama kampanyası başladı ki... Ben zaten hiç okumuyorum, hiç takip de etmiyorum, bahsettiğiniz taraftarın kim olduğunu da bilmiyorum, kime küfürlü mesaj attığını da bilmiyorum ama iş öyle bir hal aldı ki artık siz karşı tarafa küfür etmezseniz, karşı taraf kendisine küfür ettirip bir mağduriyet yaratıyor. Ancak bu mağduriyeti de sizin üzerinize yüklüyor. O yüzden ben, en iyisi buralardan uzakta ve sosyal medyanın dışında duruyorum ki bana bulaşmasınlar.Dediğim gibi ben hiçbir şey yapmasam da birileri sanki ben bir şey yapıyormuşum gibi hava estiriyor. Ne yapabilirim ki? Tamamen kontrolsüz bir mecra, kimin ne yaptığı belli değil. Muhtemelen yine kendisine küfür ettirip, mağduriyet yaratmaya çalışan biridir diyeyim.- Vikipedi sayfamda ne yazdığına bakmadım, zaten öyle bir vaktim de yok. Cemal Nalga olayı bundan 12-13 sene önce olan bir olay. Bir hazırlık maçında başka bir oyuncunun formasını Cemal'e giydirmişler, sahaya sürmüşler. Neden? Cemal'in kamptaki performansını görmek için. Cemal cezalıydı ve cezasını çekiyordu o süre içerisinde. Almanya'daki bir hazırlık maçıydı. Bütün amatör şubeler bana bağlıyken böyle bir olayı o anda bilmem imkansızdı. Olay bittikten sonra haberim oldu. Ben de konuyla ilgili 3 tane profesyonel yöneticinin görevine son verdim. Çünkü bu kabul edilebilecek bir hata değildi.Biz öyle bir camia olduk ki böyle bir olay olduğunda kendi kendimize büyütüyoruz. Olay o kadar büyüdü ki federasyon da dedi ki "Galatasaray camiası bile bu meseleye takılıp, kızdığına göre bunlara ciddi bir ceza verelim" dediler ve bizim puanımızı düşürdüler. Mağlubiyete 1 puan verildiği için puan eksiltme çok ciddi bir problemdi. O yüzden biz neredeyse ligden düşüyorduk. Bakıyorum bunun asıl müsebbibi kim diye, evet bir hata yapılmış ama baklava çalan çocuğa müebbet verilmiş gibi bir durum oldu. Her suçun karşılık olarak bir cezası olması lazım. Ancak orada olay abartılmış.Ben orada suçum olmamasına rağmen sorumluluğu da üstüme aldım çünkü bütün şubeler üstüme bağlıydı. Türkiye'de insanların yaptığı bir şey değildir pek bu hareket. Bizde bilirsiniz hiç kul hatası olmaz, hep Allah'tan olur. Ben de kul hatası olduğunu kabul ettim, sorumluluk aldım istifa ettim. Bir şekilde bu olayın önünü kestim. Daha ne yapmamı bekliyorlar ben bunu anlamıyorum. Ali Sami Yen'in tavanına kendimi assa mıydım Cemal Nalga başka birinin formasını giymiş diye?- İlk defa sana rakam vererek anlatayım o zaman. Ben asbaşkan olduğum dönemde Galatasaray'a kasa kolaylığı için 1 milyon dolar para vermiştim. Bu 1 milyon dolar bir şekilde harcanmış. "Başkanım size şunu satalım, şunun parasını siz ödemiş olun" denmiş. 150 bin dolar alacağım kalmış. Görevim bitmiş, ayrılmışım. Bir telefon açıp para falan istememişim. 1 sene sonrasında Galatasaray Kulübü demiş ki "Biz bu parayı size ödeyeceğiz." Peki ödeyin yani 150 bin dolar dediğiniz, insanlar 150 bin dolar'ı küçültmeye çalışıyor ama benim çocuğum 3 sene İngiltere'de üniversite okudu, 3 senelik üniversite hayatında harcadığı para bu. Bir gencin 3 senelik üniversite masrafı bu herkesin küçümsediği rakam.Ben de dedim ki "Madem ödemek istiyorsunuz, buyurun ödeyin." 6 ay geçmiş, finans müdürü demiş ki, "Yiğit Bey bizi arayın" diyorlar. Ya telefona çıkmıyorlar ya da "Bu hafta döneceğiz size" diyorlar. Dedim "O zaman avukatlara verelim, avukatlar halletsin." Bizimle alay mı ediyorlar? "Bir tane maaş makbuzu kessek olur mu?" deseler, kabul edecekken bizi bu duruma düşürdüler. Bizim avukatlar da konu bize geldi diyip, paldır küldür icraya vermişler. 1 ay sonra haberim olur olmaz hemen durdurdum icrayı, dedim "Ne yapıyorsunuz?" Bir şekilde hallettik o durumu.Şunu sormak lazım, başkan adaylarından bir tanesi 150 bin dolar hibe etmiş mi Galatasaray'a? "Alın bir 150 bin dolar da nereye harcarsanız harcayın" demiş mi? Merak ediyorum, çıksınlar onlar da onu açıklasınlar. Daha büyük kısmı söylemiyorum bile, asıl rakamı söylemiyorum.- Çok daha büyüklerini düşünüyorum. Bu aslan çılgınlığı düşündüklerim arasında ilk 20'ye girmez. Onu yaptım, ona bile laf ettiler. Divan Toplantısı'nda yaşlı bir büyüğümüz çıktı, "Neden bu kadar bir kaşık suda fırtına kopartılıyor? Aslan evine geldi" dedi. Aslana gayet iyi baktık. Yol boyunca iyi gelmesi için özel kafesler yaptırdım. Sporun içinde var bunlar. Benfica da her hafta bir kartal uçurmuyor mu? Biz 116 yılda bir kez yaptık, demedikleri kalmadı. Bu bir eğlence endüstrisi. Biz de bu eğlence endüstrisinin alt grubuyuz. Biraz daha yaratıcı olmak lazım diye düşünüyorum.- Arda Turan sembol bir oyuncu Galatasaray için. Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunmuş, yurtdışına transfer olurken Galatasaray'a ciddi bir gelir kazandırmış bir futbolcu. Arda sayesinde Atletico ve Barcelona'nın maçlarını seyreder olduk. Arda'yı özel hayatta da tanıyorum. Gayet sempatik, sıcakkanlı, akıllı birisi. 'Futbolcu olarak Galatasaray'a faydası olur mu, olmaz mı'nın kararını henüz veremem. Çünkü şu anda göreve gelmedim. Göreve gelmeden de ne teknik direktörle ilgili ne de oyuncularla ilgili tasarrufta bulunmaya hak sahibi görmüyorum kendimi. O yüzden de Arda ile ilgili kararı eğer seçilirsek ilerleyen günlerde o tasarrufta da bulunacağız.- İlk olarak borçları silerdim. İki, Galatasaray'da kurumsal yapıyı anında oturttururdum. Üç, her takımımıza dünya çapında isimler transfer etmek isterdim. Sadece futbola değil basketbola da transfer etmek isterdim. Maalesef ne benim ne de diğer başkanların elinde sihirli bir değnek yok. Bütün bunları yapmak için emek sarf etmemiz gerek. Çok çalışmalıyız.Sana bir örnek vereceğim, bugün 2 tane takım var EuroLeague'de, Fenerbahçe ve Efes. Son yıllarda bu takımlar şampiyon oluyorlar, final oynuyorlar. Bir ara Galatasaray da oynuyordu. Bunun futbolda da olmaması için hiçbir sebep yok amma ve lakin yapılması gereken şeyleri camia olarak birlikte yaparsak... Bunu başka sporlarda da yapıyoruz, neden futbolda yapamıyoruz? Çünkü kurgumuz yanlş. Diğer sporlarda yapabiliyorsak demek ki Türkiye'den böyle takımlar çıkarabiliyoruz. Doğru şeyleri yaparsak o başarıya da ulaşırız.- Mehmet Sepil'i - Göztepe Kulübü'nün aynı zamanda sahibi - Şehrin kolay ulaşabileceği yere güzel bir stadyum yaptı. Göztepe'yi tertemiz, iyi mücadele eden bir kulüp haline getirdiği için çok takdir ediyorum. Şimdi biraz daha geri çekilmiş, işi profesyonellere bırakmış.Karagümrük'ün çok genç bir antrenörü var, çok güzel bir futbol oynatıyor. Alanyaspor da öyle. Ki bu takımlar nispeten Süper Lig'in yeni takımları. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar ama itiraf etmeliyim yönetimsel olarak ne yaptıklarını çok yakından takip edemedim.- İster istemez 1,5 yıla yaklaşık bir sürede takımla buluşamayınca bir özlem oluşmuştur taraftar tarafında. Tekrar stada gidip, tekrar takımı desteklemek... Belki bir takım taraftarlar biraz daha uzaklaşmıştır. Çünkü herkes evde oturup maç seyretmeye, takımını takip etmeye alıştı. Biz de ofise bile gitmez olduk, işleri evden yürütmeye başladık. Benim beklentim, takımı özleyen taraftarın stada geri dönmesi, her maç takıma dolu tribünlere futbol oynatmak. Çünkü bizim gibi büyük kulüplerin en büyük handikapı seyircisiz oynamak oldu. Seyirci desteğini her zaman arkasında görmeyen kulüpler için belki bir şey etkilenmedi ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler bundan çok olumsuz etkilendi. Puan kaybettiğimiz maçlara bakıyorum iç sahada, belki bu puanları seyircimiz olsa kaybetmezdik. Taraftar olarak herkesin kısa zamanda pandemi psikolojisinden çıkıp, aşısını olup, gerekli önlemlerini alıp stada geri dönmesini bekliyorum. Başka türlü Galatasaray'ı başarılara taşımak mümkün değil.