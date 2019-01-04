Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'dan ayrılan golcü Yevhen Seleznyov'un yeni adresi belli oldu.
33 yaşındaki Yevhen Seleznyov, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga ile her konuda anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü, sağlık kontrollerinin ardından İspanyol temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
Yevhen Seleznyov, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Akhisarspor formasıyla 7 maçta 3 gole imza attı.
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33 yaşındaki Yevhen Seleznyov, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga ile her konuda anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü, sağlık kontrollerinin ardından İspanyol temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
Yevhen Seleznyov, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Akhisarspor formasıyla 7 maçta 3 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın