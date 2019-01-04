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Yevhen Seleznyov imzayı atıyor

Akhisarspor'dan ayrılan golcü oyuncu Yevhen Seleznyov'un yeni adresi İspanya 2. Ligi oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yevhen Seleznyov imzayı atıyor
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04 Ocak 2019 02:39
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'dan ayrılan golcü Yevhen Seleznyov'un yeni adresi belli oldu.

33 yaşındaki Yevhen Seleznyov, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga ile her konuda anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü, sağlık kontrollerinin ardından İspanyol temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

Yevhen Seleznyov, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Akhisarspor formasıyla 7 maçta 3 gole imza attı.

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