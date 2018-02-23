Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, kalan 12 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılarak kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.Güneş, yaptığı açılamada, büyük umutlarla girdikleri sezonda geride kalan 18 maçta istedikleri sonuçları elde edemediklerini belirtti.Sezonun tamamlanmasına 12 haftanın kaldığını anımsatan Güneş, hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşma adına seri galibiyetlere imza atmak olduğunu dile getirdi.Camianın endişelenmemesini, yeşil-beyazlı takımın ligde kalacağını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:"Arzu ettiğimiz gibi bir sezon geçiremiyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadık. Hedefimiz kalan 12 maçta seri galibiyetler elde ederek alt sıralardan biran önce uzaklaşmak. Endişeye mahal yok. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Yeşilgiresun Belediyespor bu ligde kalacaktır."Lige verilen iki haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Güneş, 4 Mart Pazar günü konuk edecekleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek çıkışa geçeceklerini sözlerine ekledi.