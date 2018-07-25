Yerry Mina için transfer savaşı!

'dan ayrılması beklenen ve ismi Türk takımları dahil birçok ekip ile anılan Kolombiyalı defans oyuncusuiçin Fransa'dan transfer açıklaması geldi.Fransız ekibi Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, Everton ile transfer savaşı verdikleri Mina için ''Everton ile transfer yarışı yapıyoruz. Ancak onlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacaklar. Aynı oyuncu için kapışıyorsak oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gideceğini sanmıyorum. Daha çok maaş verseler bile Lyon'da oynamak isteyeceğini düşünüyorum, sıkıntı yok.'' diye konuştu.Öte yandan İspanyol basını, Everton ve Lyon'dan sonra Manchester United'ın da Mina için teklifte bulunduğunu iddia etti. Mina'nın amcası olan ve aynı zamanda menajerlerinden Jair Mina, ''Yerry oynamak istiyor. Barcelona'daki durumu ne olacak bakacağız. Katar, İngiltere, İtalya, Rusya ve Almanya'dan çok iyi teklifler alıyoruz.'' dedi.