Yeni Malatyaspor'da 4 vaka birden!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da 4 vaka birden!
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01 Nisan 2021 15:17
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilen koronavirüs testleri sonrasında 4 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, dört futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır.

Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.



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