Yeni Malatyaspor'da 4 vaka birden!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilen koronavirüs testleri sonrasında 4 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, dört futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır.
Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.
Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, dört futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır.
Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.