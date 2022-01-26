Yeni Malatyaspor, Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, oyuncusu Wallace Fortuna ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı
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26 Ocak 2022 15:22
Wallace Fortuna dos Santos
Wallace Fortuna dos Santos
Ö.K Yeni Malatya
Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, oyuncusu Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wallace Fortuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Wallace'a teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

 

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