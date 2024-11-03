Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Erdi Dikmen ve 90+1. dakikada Nsana Simon kaydetti.



BÜTÜN MAÇLARINI KAYBETTİ



Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor ligde 13 puana ulaştı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.



