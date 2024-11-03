Yeni Malatyaspor, mağlubiyete abone!

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'a da yenildi ve bu sezon çıktığı 11. maçta 11. kez sahadan mağlup ayrılarak eksi 3 puanda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, mağlubiyete abone!
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03 Kasım 2024 15:26
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Erdi Dikmen ve 90+1. dakikada Nsana Simon kaydetti.

BÜTÜN MAÇLARINI KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor ligde 13 puana ulaştı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

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