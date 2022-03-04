Yeni Malatyaspor ligde 17 maç sonra kazandı!

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mounir Chouiar kayedetti.



2022'NİN İLK GALİBİYETİ!



Doğu Anadolu temsilcisi ligde 17 maç sonra kazanırken, 2022 yılının da ilk galibiyetini aldı.



ADANA DEMİRSPOR 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ!



Akdeniz temsilcisi ligde 5 maç sonra kaybetti. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.



Malatya bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı, Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.



Yeni Malatyaspor ligin 29. haftasında Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Sivasspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Samet kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.



22. dakikada Balotelli'nin kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından auta gitti.



24. dakikada Mounir'in sol kanattan kullandığı kornerde Nshimirimana arka direkte kafayı vurdu, kaleci Muric topu direğin dibinden kornere çeldi.



25. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kale alanına iyi hareketlenen Balotelli'nin yakın mesafeden dokunuşunda son anda hamle yapan Campi'ye çarpan top üstten kornere gitti.



34. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Stambouli'nin içeri çevirdiği topu kale alanının hemen önünde kontrol eden Balotelli'nin yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'tan döndü.



38. dakikada Mounir ceza alanına girmeden ortaladığı topa penaltı noktasının önünden Nshimirimana kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



62. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Svensson'la duvar pası yapan Belhanda ceza alanına sokuldu ve kaleye paralel bir top çıkardı. Kale alanı içinde bomboş kalan Balotelli'nin yakın mesafeden gelişine dokunuşunda top üstten auta çıktı.



77. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Zeffane'nin içeri çevirdiği topu Tetteh penaltı noktası üzerinden kazandı, boşta kalan topa Mounir sağ ayak içiyle vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



86. dakikada sağ kanattan hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da, Azubuike'nin içeri çevirdiği topu Tetteh ceza alanı ön çizgisine doğru bıraktı. Mustafa Eskihellaç'ın yerden sert şutunda, kaleci Muric'i geçen top direğin dibine çarpıp auta gitti.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle ligde 17 hafta sonra maç kazandı. Malatya ekibi ligde son olarak 10. haftada Altay'ı 2-1 yenmişti.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Haddadi, Karim Hafez, Azubuike, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+3 Awuku), Nshimirimana (Dk. 69 Tetteh), Mustafa Eskihellaç, Mounir, Dicko (Dk. 88 Barış Başdaş)



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli (Dk. 84 Assombalonga), Gökhan İnler (Dk. 61 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 73 Akintola), Vargas, Bjarnason (Dk. 61 Dokovic), Balotelli



Gol: Dk. 77 Mounir (Yeni Malatyaspor)



Sarı kart: Dk. 63 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)









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