Geride kalan 3 haftadan yalnızca 2 puan çıkarabilen Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a bileniyor.
Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Erol Bulut tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Doğu ekibinde eksiklerden gelen haberler de sevindirdi.
Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme, Erkan Kaş ve Rahman Buğra Çağıran takımla birlikte çalışırken, 3 futbolcunun da Galatasaray maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.
Galatasaray'a özel kadro
Perşembe günkü idmanı taktik çalışmaya ayıran Bulut, çift kalede hata yapan bazı isimleri sert şekilde uyardı.
Bulut'un son oynanan Ankaragücü maçının kadrosunda 3 değişikliğe giderek, Ertaç Özbir, Erkan Kaş ve Khalid Boutaib'i on bire monte edeceği bildirildi. Ayrıca ağrıları bulunan Donald'ın da oynamasında bir problem yok.
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Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Erol Bulut tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Doğu ekibinde eksiklerden gelen haberler de sevindirdi.
Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme, Erkan Kaş ve Rahman Buğra Çağıran takımla birlikte çalışırken, 3 futbolcunun da Galatasaray maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.
Galatasaray'a özel kadro
Perşembe günkü idmanı taktik çalışmaya ayıran Bulut, çift kalede hata yapan bazı isimleri sert şekilde uyardı.
Bulut'un son oynanan Ankaragücü maçının kadrosunda 3 değişikliğe giderek, Ertaç Özbir, Erkan Kaş ve Khalid Boutaib'i on bire monte edeceği bildirildi. Ayrıca ağrıları bulunan Donald'ın da oynamasında bir problem yok.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın