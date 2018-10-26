Galatasaray'a özel kadro

Geride kalan 3 haftadan yalnızca 2 puan çıkarabilen Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a bileniyor.Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Erol Bulut tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Doğu ekibinde eksiklerden gelen haberler de sevindirdi.Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme, Erkan Kaş ve Rahman Buğra Çağıran takımla birlikte çalışırken, 3 futbolcunun da Galatasaray maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.Perşembe günkü idmanı taktik çalışmaya ayıran Bulut, çift kalede hata yapan bazı isimleri sert şekilde uyardı.Bulut'un son oynanan Ankaragücü maçının kadrosunda 3 değişikliğe giderek, Ertaç Özbir, Erkan Kaş ve Khalid Boutaib'i on bire monte edeceği bildirildi. Ayrıca ağrıları bulunan Donald'ın da oynamasında bir problem yok.