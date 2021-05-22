Yeni Malatyaspor'da hedef Jeremain Lens

Yeni Malatyaspor transfer etmek üzere 4 futbolcu ile görüşmeye başladı.



JEREMAIN LENS GÜNDEMDE



Yeni Malatya gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Jeremain Lens, Yeni Malatyaspor'un gündeminde. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in Lens'in menajeri ile görüştüğü, ancak Beşiktaş'la olan yüksek maaşın sorun olduğu öğrenildi. Taraflar maaş konusunda anlaştığı takdirde Lens'in Yeni Malatyaspor'a geleceği ve teknik direktör irfan Buz'unda bu futbolcuyu istediği öğrenildi. Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nde oynayan 2 futbolcuyla da temasa geçtiği haber alındı.



SAGAL İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ



Yeni Malatyaspor Denizlispor'dan ayrılan Sagal ile de görüştü. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Denizlispor'dan ayrılan Sagal ile bir görüşme yaptı. Bonservisi elinde olan Sagal ile anlaşma sağlanmaya çalışılıyor







