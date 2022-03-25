Yeni Malatyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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25 Mart 2022 16:14
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu Nuri Fatih Aydın, fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 26 Mart Cumartesi günü sürdürecek.

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