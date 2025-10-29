29 Ekim
Yeni Malatyaspor, 48 maçta 198 gol yedi!

Son iki sezonda TFF 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, çıktığı 48 maçta kalesinde toplam 198 gol gördü.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon TFF 1. Lig ve bu sezon ise TFF 2. Lig'de çıktığı tüm karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un önlemez düşüşü sürüyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayan ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 sezon geçirdi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle bu sezon 2. Lig'e geriledi.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 1 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, aldığı 42 puan silme cezasıyla ligin son sırasında yer alıyor.

Son iki sezonda gol yemeden maç bitiremedi

Yeni Malatyaspor, geçen sezon yer aldığı TFF 1. Lig ve bu sezon katıldığı TFF 2. Lig'de hiç bir maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-siyahlı ekip, geçen sezon TFF 1. Lig'de 38 maçta kalesinde 153 gol görürken, rakip fileleri 14 kez topla buluşturdu.

Malatya temsilcisi bu sezon ise TFF 2. Lig'de geride kalan 10 haftada kalesinde 45 gol yedi, 7 kez ise gol sevinci yaşadı.

Doğu Anadolu temsilcisi böylelikle son 48 karşılaşmada 198 gol yiyerek maç başına 4 gol ortalamasıyla oynadı.

En farklı yenilgisi Boluspor'a karşı

Malatya temsilcisi, son iki sezonda en ağır yenilgisini geçen sezon yer aldığı TFF 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor deplasmanında 10-1'lik skorla aldı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ise en farklı mağlubiyetlerini 2. haftada sahasında Bursaspor'a 8-0 ve 8. haftada deplasmanda Aliağa Futbol'a 8-1 yenilerek yaşadı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.