Yedlin'in asist yaptığı maçta ABD Honduras'ı 4-1 yendi

Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri mücadelesinde ABD, Honduras'ı yenerken Galatasaraylı Yedlin asist yaptı.
ABD'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği maça yedek kulübesinde başlayan ve 73'te oyuna giren DeAndre Yedlin, oyuna girdikten 2 dakika sonra asist yaptı. Yedlin sağ kanatta buluştuğu topu içeriye ortalayarak Ricardo Daniel Pepi'yle topu buluşturdu. Pepi'nin kafa vuruşunda ABD 75'te 2-1 öne geçti ve sonrasında da bulduğu 2 golle maçı 4-1 kazandı.
ABD Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri Final grubunda oynadığı 3 maçta 5 puanla 3. sırada yer alıyor.
ABD'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği maça yedek kulübesinde başlayan ve 73'te oyuna giren DeAndre Yedlin, oyuna girdikten 2 dakika sonra asist yaptı. Yedlin sağ kanatta buluştuğu topu içeriye ortalayarak Ricardo Daniel Pepi'yle topu buluşturdu. Pepi'nin kafa vuruşunda ABD 75'te 2-1 öne geçti ve sonrasında da bulduğu 2 golle maçı 4-1 kazandı.
ABD Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri Final grubunda oynadığı 3 maçta 5 puanla 3. sırada yer alıyor.