Yedlin'in asist yaptığı maçta ABD Honduras'ı 4-1 yendi

Galatasaraylı DeAndre Yedlin'in asist yaptığı maçta ABD, Honduras'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yedlin'in asist yaptığı maçta ABD Honduras'ı 4-1 yendi
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10 Eylül 2021 09:14
Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri mücadelesinde ABD, Honduras'ı yenerken Galatasaraylı Yedlin asist yaptı.

ABD'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği maça yedek kulübesinde başlayan ve 73'te oyuna giren DeAndre Yedlin, oyuna girdikten 2 dakika sonra asist yaptı. Yedlin sağ kanatta buluştuğu topu içeriye ortalayarak Ricardo Daniel Pepi'yle topu buluşturdu. Pepi'nin kafa vuruşunda ABD 75'te 2-1 öne geçti ve sonrasında da bulduğu 2 golle maçı 4-1 kazandı.

ABD Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri Final grubunda oynadığı 3 maçta 5 puanla 3. sırada yer alıyor.


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