Yalçın Koşukavak: 'Kariyerimde bir ilk'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yenilgiden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok önde oynadık, risk aldık ama olmadı, üzgünüz. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum." dedi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, arzu ettikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Mücadelenin öneminin farkında olduklarını vurgulayan Koşukavak, "Maç öncesi 45 puan ve play-off barajını yakalamak için bizim için çok kritik bir karşılaşmaydı. Ama maalesef böyle çok kritik bir maç oynadığımızı sahanın içinde gösteremedik. Çok kötü oynadık. Rakip 10 kişi kalmasıyla birlikte geride savunma yapmaya başladı. Çok önde oynadık, risk aldık ama olmadı, üzgünüz. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 10 kişilik bir takıma kaybettik." diye konuştu.









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