Yağmur Melek Şahin'den 3 madalya birden

Milli halterci Yağmur Melek Şahin, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yağmur Melek Şahin'den 3 madalya birden
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26 Mart 2023 14:18
Milli halterci Yağmur Melek Şahin, Arnavutluk'ta devam eden Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres şehrinde organize edilen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na 45 ülkeden 133 kadın, 135 erkek olmak üzere 268 sporcu katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi kadınlar 40 kiloda temsil eden milli sporcu Yağmur Melek Şahin, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyona madalyayla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

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