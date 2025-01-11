Yabancı VAR uygulamasında dil problemi

Yabancı VAR uygulamasında maliyet ile birlikte dil sorunu da ciddi bir soru işaretine neden oluyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Yabancı VAR uygulamasında dil problemi
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11 Ocak 2025 11:11
Hakem sorununa çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa bulduğu yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemi sistemi, hiç hesapta olmayan yeni sorunları da beraberinde getiriyor.

Sistemin TFF'ye maliyeti, 450 bin Euro olarak hesaplanıyor. Bu rakamı zaten borç yükü içinde yüzen kulüpler ödeyecek. Daha önemli bir sorun var: Türk hakemleri yeterince İngilizce bilmiyor.

FIFA kokartına aday hakemler, bir süre önce İngilizce sınavına girdi. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi. Sahadaki İngilizce bilmeyen hakemin yabancı VAR hakemi ile nasıl ve ne kadar sürede iletişim kurup anlaşabileceği, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) kara kara düşündürüyor.

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