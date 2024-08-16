Xherdan Shaqiri, Basel'e imza attı

Son olarak MLS ekiplerinden Chicago formasını İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi belli oldu.
İsviçreli oyuncu, daha önce de formasını giydiği İsviçre kulübü Basel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki oyuncunun ismi Beşiktaş, Panathinaikos ve Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyordu.
Chicago Fire ile toplam 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
İsviçreli oyuncu, daha önce de formasını giydiği İsviçre kulübü Basel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki oyuncunun ismi Beşiktaş, Panathinaikos ve Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyordu.
Chicago Fire ile toplam 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
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