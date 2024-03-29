Xabi Alonso: ''Leverkusen'de kalıyorum!''

Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği netleşti.



Tecrübeli hoca, Hoffenheim maçı öncesi basın toplantısında konuşarak gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalacağını açıkladı.



Alonso yaptığı açıklamada, "Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olmaya devam etme kararı aldım. Buranın benim için bir antrenör olarak gelişmem için doğru yer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



SEZON PERFORMANSI



42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde bulunuyor.



