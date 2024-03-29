Xabi Alonso: ''Leverkusen'de kalıyorum!''

İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Bayern Münih ve Liverpool'un ilgisine rağmen gelecek sezon da Bayer Leverkusen'i çalıştırmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso: ''Leverkusen'de kalıyorum!''
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29 Mart 2024 16:16
Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği netleşti.

Tecrübeli hoca, Hoffenheim maçı öncesi basın toplantısında konuşarak gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalacağını açıkladı.

Alonso yaptığı açıklamada, "Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olmaya devam etme kararı aldım. Buranın benim için bir antrenör olarak gelişmem için doğru yer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde bulunuyor.

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