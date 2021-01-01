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Worthy: "Lakers, LeBron ve AD'yi sağlığına kavuşturmaya odaklanmalı"

Eski Los Angeles Lakers yıldızı James Worthy, Lakers ekibinin ölü sezon döneminde LeBron James ve Anthony Davis'i sağlığına kavuşturmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers yıldızı James Worthy, Lakers ekibinin ölü sezon döneminde LeBron James ve Anthony Davis'i sağlığına kavuşturmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Worthy, Lakers'ın yaz aylarında ilk olarak nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında şunları söyledi:

"Geçen yıl şampiyonluğu kazandıktan sonra halen bir KOVID ortamına geri dönmeleri açısından, yaşadıklarına şöyle bir bakmak gerekiyor. Sadece önemli sakatlıkları yoktu, aynı zamanda başa çıkmaları gereken KOVID protokolleri de vardı. Oyuncular kadroya sürekli girip çıkıyorlardı ve hiçbir zaman bir sürekliliğe sahip olmadılar.

Bu yüzden sağlığın bir numaralı öncelik olduğunu söyleyebilirim. Herkesi biraz dinlendirmeli ve mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde geri dönmeliler."

Normal sezon döneminde uzun süre boyunca LeBron James ve Anthony Davis'ten yoksun kalmış olan Lakers, playoffların ilk turunda Phoenix Suns'a elenmişti.


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