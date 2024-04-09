Minnesota Timberwolves'un, All-Star forveti Karl-Anthony Towns'ın playofflar başlamadan önce kadroya döneceği konusunda iyimser olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz ay diz sakatlığı sonrası geçirdiği ameliyattan bu yana önceki Pazar günü ilk antenmanına çıktığını söyledi.



Minnesota'nın ilk playoff karşılaşmasını 20 veya 21 Nisan'a kadar oynaması beklenmiyor.



Wolves (54-24), normal sezonun bitimine dört maç kala Batı Konferansı sıralamasında zirvede yer alıyor.



Timberwolves, bu yıl 60 maçta 22.1 sayı, 8.4 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalayan Towns olmadan 10-5'lik seri elde etmişti.





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