İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Wolverhampton, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Wolverhampton, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Wolverhampton'da Hee-chan Hwang, 43. dakikada penaltı kaçırdı. Daha sonra ise aynı dakikada Rodrigo Martins Gomes topu ağlara gönderdi ve Wolverhampton, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.West Ham United, 50. dakikada Tomas Soucek ve 63. dakikada Lucas Paqueta'nın golleriyle 2-1 öne geçti.Wolverhampton ise 82 ve 84. dakikadalarda Jörgen Strand Larsen'in attığı gollerle geri döndü ve maçı 3-2 kazanarak tur atladı.Bu sonucun ardından Wolverhampton, Lig Kupası'nda tur atladı. West Ham United ise turnuvaya veda etti.Wolverhampton, bu sezon 3 resmi maçta ilk galibiyetini aldı. West Ham United, oynadığı 3 resmi maçta galibiyet alamadı.