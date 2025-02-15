Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Stuttgart, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'daki mücadeleyi Wolfsburg, 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekip Stuttgart, karşılaşmanın 72. dakikasında Nick Woltemade ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg, 77. dakikada Tiago Tomas'ın attığı golle durumu 1-1' getirdi. Wolfsburg, Muhammed Amoura'nın 87. dakikada penaltı golüyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stuttgart'ta Atakan Karazor, 88 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, 35 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazan Wolfsburg, 33 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Wolfsburg, sahasında Bochum ile karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi ekip Stuttgart, karşılaşmanın 72. dakikasında Nick Woltemade ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg, 77. dakikada Tiago Tomas'ın attığı golle durumu 1-1' getirdi. Wolfsburg, Muhammed Amoura'nın 87. dakikada penaltı golüyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stuttgart'ta Atakan Karazor, 88 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, 35 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazan Wolfsburg, 33 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Wolfsburg, sahasında Bochum ile karşı karşıya gelecek.
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